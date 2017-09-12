В Черновицкой области с отравлением госпитализированы 12 детей

MIGnews.com.ua

Во вторник, 12 сентября, в Черновицкой области с отравлением госпитализированы 12 воспитанников учебно-воспитательного комплекса села Шебутинцы, сообщает Корреспондент .

По данным источника, в местный отдел лабораторных исследований поступили сообщения из инфекционного отделения Сокирянской центральной районной больницы и Сокирянского центра первичной медико-санитарной помощи об обращениях 12 больных с признаками кишечной инфекции.

Стоит отметить, что трое из больных госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение.

По данным источника, среди заболевших 11 детей посещают старшую группу дошкольного подразделения указанного учебного заведения, а один ребенок учится в 3 классе.

По факту прокуратура открыла уголовное дело. Ведется досудебное расследование.