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В Черновицкой области с отравлением госпитализированы 12 детей
12.09.2017 10:52

В Черновицкой области с отравлением госпитализированы 12 детей

Во вторник, 12 сентября, в Черновицкой области с отравлением госпитализированы 12 воспитанников учебно-воспитательного комплекса села Шебутинцы, сообщает Корреспондент.

По данным источника, в местный отдел лабораторных исследований поступили сообщения из инфекционного отделения Сокирянской центральной районной больницы и Сокирянского центра первичной медико-санитарной помощи об обращениях 12 больных с признаками кишечной инфекции.

Стоит отметить, что трое из больных госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение.

По данным источника, среди заболевших 11 детей посещают старшую группу дошкольного подразделения указанного учебного заведения, а один ребенок учится в 3 классе.

По факту прокуратура открыла уголовное дело. Ведется досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua, школьный обед стал причиной госпитализации девяти детей в поселке Заречное Ровенской области.

Теги материала: скорая помощь, Черновцы, отравление
Новости СМИ2
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