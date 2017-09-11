В Шотландии около детдома нашли захоронение более 400 детей

MIGnews.com.ua

На территории Шотландии около детского приюта Smyllum Park была обнаружена братская могила с останками более чем 400 детей разного возраста, передает The Guardian .

Сообщается, что детский приют работал на протяжении 1864-1981 годов, за которые в заведении содержались около 11 тысяч человек. В 2004 году появилась информация о том, что в детдоме с детьми обращались грубо и жестоко. Принадлежа приют организации "Сестры милосердия".

Подчеркивается, что благодаря архивным данным удалось выяснить, что большая часть детей погибла естественным путем из-за заболевания туберкулезом или пневмонией. В текущее время правоохранители ведут расследование по факту жестокого обращения с детьми, устанавливаются подробности.