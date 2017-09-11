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В Шотландии около детдома нашли захоронение более 400 детей
11.09.2017 21:57

В Шотландии около детдома нашли захоронение более 400 детей  Фоторепортаж

На территории Шотландии около детского приюта Smyllum Park была обнаружена братская могила с останками более чем 400 детей разного возраста, передает The Guardian.

Сообщается, что детский приют работал на протяжении 1864-1981 годов, за которые в заведении содержались около 11 тысяч человек. В 2004 году появилась информация о том, что в детдоме с детьми обращались грубо и жестоко. Принадлежа приют  организации "Сестры милосердия".

Подчеркивается, что благодаря архивным данным удалось выяснить, что большая часть детей погибла естественным путем из-за заболевания туберкулезом или пневмонией. В текущее время правоохранители ведут расследование по факту жестокого обращения с детьми, устанавливаются подробности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ребенок 13 лет получил минно-взрывную травму живота в результате взрыва. По полученным данным, трагедия произошла в Станично-Луганском районе. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался.  

Теги материала: детдом, захоронение, дети, древнее захоронение, жестокость, полиция
Новости СМИ2
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