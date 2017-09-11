Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Запорожье бешеная лиса напала на людей
11.09.2017 18:46

В Запорожье бешеная лиса напала на людей

В воскресенье, 10 сентября, на территории частного двора в Запорожье правоохранителям пришлось применить оружие для нейтрализации бешеной лисы. О соответствующем факте сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Сообщается, что в частный дом, размещенный по улице Зачиняева в Запорожье, забежала дикая лиса, которая покусала нескольких собак и стала нападать на людей.

"В связи с тем, что лиса вела себя агрессивно и угрожала жизни и здоровью граждан, патрульные приняли решение согласно пункту 13 статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовать табельное огнестрельное оружие для обезвреживания животного", - подчеркнули в полиции.

Когда полицейские убедились в безопасности жителей, на место была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции города.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Великобритании, английском городе Саутенд, пятилетний мальчик, подняв крышку унитаза, нашел в нем питона длинной 91 сантиметр. Семья срочно вызвала экспертов из местного магазина домашних животных, которые приехали и вытащили из туалета детеныша королевского питона, достигшего в длину почти метра.  

Теги материала: нападение, лиса, животное, хищник, полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Шотландии около детдома нашли захоронение более 400 детей
Важное
В Шотландии около детдома нашли захоронение более 400 детей  Фоторепортаж
В Бишкеке задержали женщину-снайпера с Донбасса
Важное
В Бишкеке задержали женщину-снайпера с Донбасса
Полиция провела обыски на телеканале ZIK по делу Дыминского
Важное
Полиция провела обыски на телеканале ZIK по делу Дыминского
В полиции заявили о дележке "ворами в законе" сфер влияния в Одессе
Важное
В полиции заявили о дележке "ворами в законе" сфер влияния в Одессе
Около 1800 полицейских охраняют порядок в Киеве 5-8 сентября
Важное
Около 1800 полицейских охраняют порядок в Киеве 5-8 сентября
В отеле пара пожилых людей, раздевшись, устроила пьяный переполох
Важное
В отеле пара пожилых людей, раздевшись, устроила пьяный переполох  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика