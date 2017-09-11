В Запорожье бешеная лиса напала на людей

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, на территории частного двора в Запорожье правоохранителям пришлось применить оружие для нейтрализации бешеной лисы. О соответствующем факте сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Сообщается, что в частный дом, размещенный по улице Зачиняева в Запорожье, забежала дикая лиса, которая покусала нескольких собак и стала нападать на людей.

"В связи с тем, что лиса вела себя агрессивно и угрожала жизни и здоровью граждан, патрульные приняли решение согласно пункту 13 статьи 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовать табельное огнестрельное оружие для обезвреживания животного", - подчеркнули в полиции.

Когда полицейские убедились в безопасности жителей, на место была вызвана следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции города.