На территории США скончался создатель Бэтмена, Супермена и Росомахи

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 69 лет скончался писать, редактор, автор, прославившийся своей работой в комикс-индустрии Лен Уэйн, сообщает Корреспондент.
Сообщается, что в текущее время не установлена причина смерти писателя, однако известно, что Уэйн имел серьезные проблемы со здоровьем. Не так давно он перенес операцию на позвоночнике. Также Уэйн имел больное сердце, в 2015 году он сделал коронарное шунтирование.
Последнюю неделю жизни Лен провел в клинике в США.
Автор работал в издательствах Marvel и DC, писал сценарии для выпусков комиксов "Бэтмена", "Супермена", "Флэша", "Зеленого Фонаря" и "Сорвиголовы". С 1975 года он сотрудничал с Дэйвом Кокрамом, с которым они перезапустили серию "Люди Икс", привнеся в супергеройскую команду Ночного Змея, Колосса, Грозу, а самое главное - Росомаху.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 4 сентября, на 91-м году жизни скончался известный американский поэт Джон Эшбери. Роберт Майлз Эшбери считается одним из самых важных поэтов США второй половины прошлого века. Его творчество оказало сильное влияние на американскую и восточноевропейскую поэзию.