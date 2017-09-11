Муж и сын Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" . ВИДЕО

MIGnews.com.ua

Члены семьи популярной российской певицы с украинскими корнями Наташи Королевой, которой не так давно запретили въезжать на территорию Украины, оказались в самом центре шторма "Ирма" на территории Флориды. Об этом можно узнать из видео, которые обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram муж исполнительницы Сергей Глушко, более известен под псевдонимом Тарзан.

В эпицентре катастрофы, помимо мужа и сына певицы Архипа, которому 15 лет, оказалась также ее мама Людмила Порывай, на момент катастрофы находившиеся в Майами.

Всего артист опубликовал на своей странице более 25 видео, комментируя ситуацию, которая в текущее время наблюдается в регионе.

Уже в понедельник, 11 сентября, Глушко обнародовал фотографию на фоне спокойного океана, заявив об окончании шторма.

"Бай, Ирма!", - написал Тарзан.