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Муж и сын Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" . ВИДЕО
11.09.2017 17:11

Муж и сын Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма" . ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Члены семьи популярной российской певицы с украинскими корнями Наташи Королевой, которой не так давно запретили въезжать на территорию Украины, оказались в самом центре шторма "Ирма" на территории Флориды. Об этом можно узнать из видео, которые обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram муж исполнительницы Сергей Глушко, более известен под псевдонимом Тарзан.

В эпицентре катастрофы, помимо мужа и сына певицы Архипа, которому 15 лет, оказалась также ее мама Людмила Порывай, на момент катастрофы находившиеся в Майами.

Всего артист опубликовал на своей странице более 25 видео, комментируя ситуацию, которая в текущее время наблюдается в регионе.

Уже в понедельник, 11 сентября, Глушко обнародовал фотографию на фоне спокойного океана, заявив об окончании шторма.

"Бай, Ирма!",  - написал Тарзан.

 Как сообщал MIGnews.com.uа, 1 сентября, мощный ураган "Ирма" достиг материковой части штата Флорида, к югу от города Нейплс, в результате чего погибли три человека. Более трех миллионов домов в штате остались обесточенными, а город Майами частично ушел под воду.

Теги материала: ураган, Флорида, Майами, видео, певица
Новости СМИ2
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