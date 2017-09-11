Ирландский хакер узнал название всех будущих моделей iPhone

Жителю Ирландии, опытному программисту Стивену Смиту удалось узнать названия новых моделей смартфонов iPhone с операционного кода системы iOS 11, передает 9to5mac.
Сообщается, что Стивен Смит нашел в исходном коде упоминания всех трех новых моделей телефонов, среди которых оказались: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, при том, что ни одной из моделей в текущее время не существует и официально представителями компании они представлены не были.
По версии издания, наиболее вероятно, что iPhone X будет назван телефон из линейки фирмы Apple, который будет иметь наибольшую мощность. Отмечается, что у данной модели будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона.
Как сообщал MIGnews.com.uа, американская компания Apple сделала VPN-сервисы недоступными для жителей Китая. Стоит отметить, что VPN-сервисы позволяют обойти ограничения в интернете. Власти КНР отдали распоряжение ведущим государственным интернет-провайдерам заблокировать возможность использования VPN-соединений с 1 февраля 2018 года.