Ирландский хакер узнал название всех будущих моделей iPhone

MIGnews.com.ua

Жителю Ирландии, опытному программисту Стивену Смиту удалось узнать названия новых моделей смартфонов iPhone с операционного кода системы iOS 11, передает 9to5mac .

Сообщается, что Стивен Смит нашел в исходном коде упоминания всех трех новых моделей телефонов, среди которых оказались: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, при том, что ни одной из моделей в текущее время не существует и официально представителями компании они представлены не были.

По версии издания, наиболее вероятно, что iPhone X будет назван телефон из линейки фирмы Apple, который будет иметь наибольшую мощность. Отмечается, что у данной модели будет экран, покрывающий практически всю лицевую поверхность телефона.