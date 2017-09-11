Четыре района столицы останутся без холодной воды: адреса

MIGnews.com.ua

В Печерском, Голосеевском, Подольском, Шевченковском районах Киева будет временно ограничено снабжение холодной водой в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно информации КГГА, в Печерском районе ремонт будет произведен на улице Цитадельной. Поэтому с 10:00 12 сентября до 7:00 13 сентября без воды останутся дома № 4/7 и № 5/9 по улице Цитадельной и дом № 3, офисное здание № 3-А и детский сад на улице Лейпцигской.

Также с 21:00 12 сентября до 8:00 13 сентября в связи с врезкой запорной арматуры в переулке Филатова временно прекратят водоснабжение ряда зданий. Среди них на бульваре ​​Дружбы Народов № 4, № 4/2, № 4-А, № 6-А , переулка Филатова, 1, Железнодорожном шоссе № 31-57, улице Михаила Бойчука №№ 34, 36, 36-А, 38, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 36-А, 38-А, 40-А, 42, 34-Б, Военном проезде №№ 1-8.

Что касается Голосеевского района, то с 9:30 до 21:00 12 сентября через присоединения к сети новостройки воду не будут поставлять в дома № 46-А на Голосеевском проспекте и № 6 и № 8 в Демеевском переулке.

В Подольском районе столицы 14 сентября с 8:30 до 24:00 в связи с врезкой арматуры диаметром 300 мм вода будет отсутствовать в домах № 1-Б, 3, 5-7, 9-11, 21-23, 10- А, 10-Б, 14-А, 14, 18, 20-22 по улице Воздвиженской.

В четверг, 14 сентября, в 21:00 начнутся работы на водопроводной сети - на перекрестке улиц Зверинецкой и Ольшанской в ​​Печерском районе. Без воды до 7:00 15 сентября останутся дома № 3-38 по улице Ольшанской и № 26-47 - на улице Зверинецкой.

При этом в Шевченковском районе 14 сентября с 10:00 до 21:00 через плановые работы прекратят водоснабжение домов №№ 30/32-А, 30/32, 30/30-В, 34 на улице Жилянской.

Также 14 сентября из-за врезки арматуры диаметром 25 мм на улице Рыльского, 41, с 10:00 до 17:00 будет отсутствовать вода в частных домах № 1-69 и № 2, а также № 2-48, 1-31 в переулке Зарембы, № 34/7, 32/10 на улице Стрелковой.

Кроме того, в субботу, 16 сентября, пройдет запланирована врезка арматуры диаметром 100 мм в Голосеевском районе, поэтому с 9:30 до 20:00 воды не будет в жилых домах № 2-А, 6-Г, 6-Д, 8-Д на улице Вильямса.