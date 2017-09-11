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Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест
11.09.2017 14:53

Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест

Посольство Российской Федерации в Великобритании приписало самую высокую точку планеты Эверест, которая находится на территории Китая, к России. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице российского посольства в Twitter.

"Доброе утро! (Эверест, Россия)", - говорится в сообщении с прикрепленной фотографией горы.

Позже сообщение с ошибкой удалили.

Как известно, Эверест находится между территориями Китая и Непала, однако главная, Северная, вершина находится в Китайской Народной Республике.

Эверест входит в систему Гималаев и является одним из девяти пиков горного массива. Вся горная система расположена в Южной  Азии и проходит через Пакистан, Бутан, Тибет, Индию и Непал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,во вторник, 15 августа, глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что правительство Украины организовало искусственные трудности для туристов, которые направляются отдыхать в Крым.

Теги материала: посольство, Эверест, Британия, Россия
Новости СМИ2
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