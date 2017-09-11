Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест

MIGnews.com.ua

Посольство Российской Федерации в Великобритании приписало самую высокую точку планеты Эверест, которая находится на территории Китая, к России. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице российского посольства в Twitter.

"Доброе утро! (Эверест, Россия)", - говорится в сообщении с прикрепленной фотографией горы.

Позже сообщение с ошибкой удалили.

Как известно, Эверест находится между территориями Китая и Непала, однако главная, Северная, вершина находится в Китайской Народной Республике.

Эверест входит в систему Гималаев и является одним из девяти пиков горного массива. Вся горная система расположена в Южной Азии и проходит через Пакистан, Бутан, Тибет, Индию и Непал.