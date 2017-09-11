Российское посольство в Британии "присвоило" Эверест

Посольство Российской Федерации в Великобритании приписало самую высокую точку планеты Эверест, которая находится на территории Китая, к России. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице российского посольства в Twitter.
"Доброе утро! (Эверест, Россия)", - говорится в сообщении с прикрепленной фотографией горы.
Позже сообщение с ошибкой удалили.
Как известно, Эверест находится между территориями Китая и Непала, однако главная, Северная, вершина находится в Китайской Народной Республике.
Эверест входит в систему Гималаев и является одним из девяти пиков горного массива. Вся горная система расположена в Южной Азии и проходит через Пакистан, Бутан, Тибет, Индию и Непал.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,во вторник, 15 августа, глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов сообщил, что правительство Украины организовало искусственные трудности для туристов, которые направляются отдыхать в Крым.