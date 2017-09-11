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В Бишкеке задержали женщину-снайпера с Донбасса
11.09.2017 13:15

В Бишкеке задержали женщину-снайпера с Донбасса

В Киргизии, в городе Бишкек, местная полиция задержала женщину, которая утверждала, что работала на Донбассе снайпером, сообщает Корреспондент.

По данным источника, 40-летняя женщина была задержана при входе в здание суда, когда пыталась пронести с собой боеприпасы. Правоохранители нашли у нее патрон калибра 7,62 миллиметра.

Кроме этого, местная полиция сейчас проверяет информацию о том, была ли она снайпером на Донбассе. Патрон, по ее словам, нашла в тире под Бишкеком. Также выясняется, почему она хотела проникнуть в здание суда.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в зоне проведения АТО, вблизи населенного пункта Новоташковка, что в Луганской области вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.

Теги материала: снайпер, Киргизия, Донбасс, боеприпасы, полиция, Бишкек
Новости СМИ2
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