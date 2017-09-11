В Бишкеке задержали женщину-снайпера с Донбасса

В Киргизии, в городе Бишкек, местная полиция задержала женщину, которая утверждала, что работала на Донбассе снайпером, сообщает Корреспондент.
По данным источника, 40-летняя женщина была задержана при входе в здание суда, когда пыталась пронести с собой боеприпасы. Правоохранители нашли у нее патрон калибра 7,62 миллиметра.
Кроме этого, местная полиция сейчас проверяет информацию о том, была ли она снайпером на Донбассе. Патрон, по ее словам, нашла в тире под Бишкеком. Также выясняется, почему она хотела проникнуть в здание суда.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в зоне проведения АТО, вблизи населенного пункта Новоташковка, что в Луганской области вражеский снайпер смертельно ранил украинского военного.