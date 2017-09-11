В Англии детеныш тюленя пытался украсть у дайвера камеру

MIGnews.com.ua

В Англии на островах Фарн детеныш тюленя выхватил у дайвера Кэролайн Робертсон-Браун камеру и попытался с ней скрыться, сообщает Корреспондент .

По данным источника, инцидент произошел во время съемки популяции серых тюленей, ради которой Кэролайн с другими дайверами прибыла на остров Фарн.

"Аппаратура для подводной съемки очень дорогая, и я не могла просто так дать выиграть морскому обитателю эту игру", - отметила Робертсон-Браун.

Стоит отметить, что во время борьбы за камеру женщина сумела сделать несколько удивительных живых снимков с молодым тюленем.

"Тюлени - очень любопытные создания. Они любят подплывать к дайверам и наблюдать за тем, чем они занимаются. Они могут тянуть вас за ласты либо подбрасывать вверх, но они безобидны и любят позировать на камеру", - отметила дайвер.