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В Англии детеныш тюленя пытался украсть у дайвера камеру
11.09.2017 11:07

В Англии детеныш тюленя пытался украсть у дайвера камеру  Фоторепортаж

В Англии на островах Фарн детеныш тюленя выхватил у дайвера Кэролайн Робертсон-Браун камеру и попытался с ней скрыться, сообщает Корреспондент.

По данным источника, инцидент произошел во время съемки популяции серых тюленей, ради которой Кэролайн с другими дайверами прибыла на остров Фарн.

"Аппаратура для подводной съемки очень дорогая, и я не могла просто так дать выиграть морскому обитателю эту игру", - отметила Робертсон-Браун.

Стоит отметить, что во время борьбы за камеру женщина сумела сделать несколько удивительных живых снимков с молодым тюленем.

"Тюлени - очень любопытные создания. Они любят подплывать к дайверам и наблюдать за тем, чем они занимаются. Они могут тянуть вас за ласты либо подбрасывать вверх, но они безобидны и любят позировать на камеру", - отметила дайвер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети появилось фото уникального в природе явления - молодого кокосового рака-отшельника, который поселился в голове куклы.

Теги материала: тюлень, детеныш, дайвер, камера, ФОТО
Новости СМИ2
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