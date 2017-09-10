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В России на акции мусульман задержаны более 100 человек
10.09.2017 17:51

В России на акции мусульман задержаны более 100 человек  Видеорепортаж

В воскресенье, 10 сентября, в российском городе Санкт-Петербург во время несогласованной акции мусульман в поддержку их единоверцев в Мьянме задержаны 130 человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, всего в мероприятии на Дворцовой площади приняли участие 200 человек

Стоит отметить, что на всех задержанных оформили протоколы об участии в незаконной акции по ст. 20.2 КоАП России.

Максимальная сумма штрафа по ней составляет 20 тысяч российских рублей.

На тех же, кто сопротивлялся задержанию, как уточнили изданию, оформили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В то же время официальные данные о количестве участников акции, а также о числе задержанных пока ничего неизвестно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме в лагерях мусульман в провинции Аракан гуманитарные организации приняли решение прекратить свою деятельность из соображений безопасности.

Теги материала: мусульмане, Санкт-Петербург, задержание, ВИДЕО
Новости СМИ2
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