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Пользователей соцсети растрогала история поиска потерявшейся бабушки
10.09.2017 12:14

Пользователей соцсети растрогала история поиска потерявшейся бабушки

В субботу, 9 сентября, в Киеве небезразличные киевляне помогли найти пропавшую 89-летнюю бабушку. Об этом рассказал внук разыскиваемой пожилой женщины Dmitry Dir на своей странице в Facebook.

По данным источника, утром бабушка вышла из дома, чтобы отправиться в Чернигов к сыну, несмотря на то, что недавно она уже была там.

"В 10 утра мне позвонила взволнованная мама, передала информацию, которую ей дала та самая соседка бабушки и попросила съездить на станцию метро "лесная", откуда отправляются маршрутки в Чернигов" - отметил внук.

Не обнаружив пожилую женщину в предполагаемых локациях, ее родственникам пришлось вызвать полицию. Правоохранители про бабушку собрали информацию, но на вызов не приехали.

В итоге внук пожилой женщины написал о ситуации на своей странице в Facebook.

"В 18:30 я написал пост о том, что бабушка пропала, и люди начали искать мою бабушку. Репосты, сообщения, советы. Были подключены службы такси, проверка камер метро, повторный «обзвон» больниц и моргов, отметки сотрудников телевидения, журналистов, крупных медиа-комьюнити и офицеров полиции. Абсолютно незнакомые люди начали приезжать на Отрадный со своими машинами и разделялись по районам Киева, чтобы искать." - написал Дмитрий.

В итоге, Дмитрию позвонила помощница и рассказала, что ее подруга ехала с похожей бабушкой в автобусе "Короп-Киев". После длительных выяснений, где конечная станция у данного автобуса пожилую путешественницу нашли на Дарницком вокзале. Она узнала родственников и вернулась с ними домой.

Стоит отметить, что бабушка таки побывала в Чернигове и вернулась назад. Никто не знает чем она занималась в том городе, но вернувшись в Киев она не помнила ни адрес, где она живет , ни номера телефона.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, стало известно, где находится пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павла Гриба.

Теги материала: бабушка, склероз, память, поиск
Новости СМИ2
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