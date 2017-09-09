В Одессу прибыли два артиллерийских катера для ВМС Украины

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В субботу, 9 сентября, в Одессу прибыли два бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины, сообщает УНН .

Стоит отметить, что плавание состоялось согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло.

"Сегодня, 9 сентября, в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском", - сказано в сообщении пресс-службы командования Военно-морских сил Вооруженных сил.

По словам заместителя командующего Военно-морских сил Андрея Тарасова, осенью ожидается прибытие к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания.