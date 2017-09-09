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В Одессу прибыли два артиллерийских катера для ВМС Украины
09.09.2017 21:44

В Одессу прибыли два артиллерийских катера для ВМС Украины  Фоторепортаж

В субботу, 9 сентября, в Одессу прибыли два бронированных артиллерийских катера для ВМС Украины, сообщает УНН.

Стоит отметить, что плавание состоялось согласно графику, выхода из строя узлов и механизмов не произошло.

"Сегодня, 9 сентября, в Одессу прибыли два малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском", - сказано в сообщении пресс-службы командования Военно-морских сил Вооруженных сил.

По словам заместителя командующего Военно-морских сил Андрея Тарасова, осенью ожидается прибытие к месту постоянного базирования еще двух новых катеров, которым предстоит пройти государственные испытания.

Как сообщал MIGnews.com.uа, эсминец ВМС Италии прибыл в одесский порт. В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля "Альберто Ракиа", где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков. 

Теги материала: Одесса, катер, ВМС, прибытие
Новости СМИ2
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