Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Большинство жителей Ужгорода остались без воды из-за аварии
09.09.2017 21:00

Большинство жителей Ужгорода остались без воды из-за аварии

В субботу, 9 сентября, жители центральной и правобережной части Ужгорода, в результате прорыва водопровода остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета на своей странице в Facebook.

По данным источника, вода в этих районах Ужгорода будет отсутствовать около трех-четырех часов.

"Серьезная авария - прорыв водопровода - произошла в Ужгороде на перекрестке Тихой-Собранецкой, в связи с чем минимум на 3-4 часа центральная и правобережная части города будут отключены от водоснабжения"- рассказали в Ужгородском горсовете.

Кроме этого, работники водоканала уже приступили к работам по ликвидации аварийной ситуации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве из-за проведения ремонтных работ будет ограничено водоснабжение ряда домов Печерского, Подольского, Шевченковского, Соломенского и Голосеевского районов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "АК "Киевводоканал".

Теги материала: вода, Ужгород, прорыв
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На Прикарпатье из-за сильнейших ливней дороги превратились в реки
Важное
На Прикарпатье из-за сильнейших ливней дороги превратились в реки  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Львов накрыло градом размером с яйцо, дороги покрыты водой
Важное
Львов накрыло градом размером с яйцо, дороги покрыты водой  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Львовские спасатели спасли жизнь цирковому бегемоту
Важное
Львовские спасатели спасли жизнь цирковому бегемоту
В Ужгороде появится площадь имени Энди Уорхола
Важное
В Ужгороде появится площадь имени Энди Уорхола
В Ватикане из-за критического недостатка воды отключили фонтаны
Важное
В Ватикане из-за критического недостатка воды отключили фонтаны
На Стене плача появился первый признак прихода Мессии
Важное
На Стене плача появился первый признак прихода Мессии  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика