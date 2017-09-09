Большинство жителей Ужгорода остались без воды из-за аварии

MIGnews.com.ua

В субботу, 9 сентября, жители центральной и правобережной части Ужгорода, в результате прорыва водопровода остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета на своей странице в Facebook.

По данным источника, вода в этих районах Ужгорода будет отсутствовать около трех-четырех часов.

"Серьезная авария - прорыв водопровода - произошла в Ужгороде на перекрестке Тихой-Собранецкой, в связи с чем минимум на 3-4 часа центральная и правобережная части города будут отключены от водоснабжения"- рассказали в Ужгородском горсовете.

Кроме этого, работники водоканала уже приступили к работам по ликвидации аварийной ситуации.