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В Киевской области предприниматели более года незаконно добывали песок
09.09.2017 17:52

В Киевской области предприниматели более года незаконно добывали песок

В Бориспольском районе Киевской области предприниматели на протяжении более года осуществляли незаконную добычу песка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным правоохранителей, песок незаконно вывозили из территории Бориспольского района в пределах Глыбочского сельского совета, где функционирует песчаный карьер, которым на праве аренды владеет одно из обществ и осуществляет добычу песка.

Добытый песок применяли в качестве материала для благоустройства, рекультивации и планирования площадок Гартовского месторождения площадью 27,3 га.

Во время проведения следственных действий на карьере обнаружены и изъяты 2 машины с песком, экскаватор, а также документация о деятельности указанного предприятия.

Стоит отметить, что в течение 2016 года обществом незаконно осуществлялась добыча песка, что нарушает установленные правила охраны недр и создает опасность для окружающей среды.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Донецкой области сельский глава незаконно захватил 400 га земли.

Теги материала: Киевская область, песок, добыча, незаконность
Новости СМИ2
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