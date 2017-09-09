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Сын генпрокурора Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева
09.09.2017 16:56

Сын генпрокурора Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева  Фоторепортаж

В субботу, 9 сентября, в Киеве в центральном ЗАГСе женился сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр, сообщает УНИАН.

По данным источника, церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями и без посторонних. Молодых расписали во время официального обеденного перерыва.

Кроме этого, личность избранницы старшего сына Луценко журналисты пока что не установили.

Стоит отметить, что семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко воспитывает двух сыновей двух сыновей - Александра 1989 года рождения и Виталия 1999 года рождения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 8 сентября, президент Украины поздравил жену с годовщиной. Соответствующий пост с первой леди Петр Порошенко разместил на своей странице в Facebook.

Теги материала: Луценко, свадьба, сын, Генпрокурор, ФОТО
Новости СМИ2
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