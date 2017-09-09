Сын генпрокурора Луценко женился в центральном ЗАГСе Киева

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В субботу, 9 сентября, в Киеве в центральном ЗАГСе женился сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр, сообщает УНИАН .

По данным источника, церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями и без посторонних. Молодых расписали во время официального обеденного перерыва.

Кроме этого, личность избранницы старшего сына Луценко журналисты пока что не установили.

Стоит отметить, что семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко воспитывает двух сыновей двух сыновей - Александра 1989 года рождения и Виталия 1999 года рождения.