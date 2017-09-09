Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой ₴200 тысяч

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко присудил актрисе, народной артистке Украины Аде Роговцевой государственную премию имени Александра Довженко - 2017 за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Сообщается, что в текущем году размер премии имени Александра Довженко составил 200 тысяч гривен.

Кроме того, Петр Алексеевич назначил гранты президента Украины молодым деятелям киноискусства для создания и реализации творческих задумок. Согласно решению президента, режиссеру Ольге Гавриловой назначен грант в размере 59 тысяч гривен для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот".

Режиссеру Максиму Наконечному выделено 68 тысяч гривен на производство игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу". А Эрнес Сарихалилов получит 93 тысячи гривен на выпуск игрового короткометражного фильма "Гвоздь".