Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой ₴200 тысяч
09.09.2017 14:34

Порошенко вручил актрисе Аде Роговцевой ₴200 тысяч

Президент Украины Петр Порошенко присудил актрисе, народной артистке Украины Аде Роговцевой государственную премию имени Александра Довженко - 2017 за выдающийся вклад в развитие национального кинематографа. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Сообщается, что в текущем году размер премии имени Александра Довженко составил 200 тысяч гривен.

Кроме того, Петр Алексеевич назначил гранты президента Украины молодым деятелям киноискусства для создания и реализации творческих задумок. Согласно решению президента, режиссеру Ольге Гавриловой назначен грант в размере 59 тысяч гривен для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот".

Режиссеру Максиму Наконечному выделено 68 тысяч гривен на производство игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу". А Эрнес Сарихалилов получит 93 тысячи гривен на выпуск игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко разместил фото с первой леди на своей странице в Facebook. Петр и Марина Порошенко празднуют тридцать третью годовщину свадьбы.

Теги материала: артистка, актриса, Порошенко, премия, кино, Кино
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [23] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Президент Украины поздравил жену с годовщиной
Важное
Президент Украины поздравил жену с годовщиной  Фоторепортаж
Президент и премьер-министр Украины поздравили граждан с Днем авиации
Важное
Президент и премьер-министр Украины поздравили граждан с Днем авиации  Фоторепортаж
Певица, выступавшая на "Евровидении" от России, стала Заслуженной артисткой Украины
Важное
Певица, выступавшая на "Евровидении" от России, стала Заслуженной артисткой Украины
Петр Порошенко наградил Кличко и Умерова орденами
Важное
Петр Порошенко наградил Кличко и Умерова орденами
Двое бойцов АТО стали Героями Украины
Важное
Двое бойцов АТО стали Героями Украины
Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости раньше, чем Порошенко
Важное
Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости раньше, чем Порошенко  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика