Сегодня в Украине официально выросли цены на алкоголь

MIGnews.com.ua

Начиная с сегодняшнего дня, 9 сентября, на территории Украины официально начало действовать постановление Кабинета министров относительно повышения минимальных розничных цен на алкогольные напитки, передает УНИАН.

Согласно документу Кабмина, теперь минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия обязаны увеличиться на 14-19,41%, до 397,76 гривен за литр 100% спирта. В то же время цены на виски, ром и джин вырастут на 6,5-6,6% - до 799 гривен за литр 100% спирта.

А минимальная стоимость коньяка и бренди станет выше на 12,3-29,1% и будет равна от 597,3 гривен до 692,6 гривен за литр 100% спирта в зависимости от количества звезд.

Отныне самая дешевая бутылка виноградного сухого вина объемом 0,7 литров обойдется украинцам в 37 гривен, в то время как крепленого - минимум 45 гривен.