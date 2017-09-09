Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Сегодня в Украине официально выросли цены на алкоголь
09.09.2017 11:59

Сегодня в Украине официально выросли цены на алкоголь

Начиная с сегодняшнего дня, 9 сентября, на территории Украины официально начало действовать постановление Кабинета министров относительно повышения минимальных розничных цен на алкогольные напитки, передает УНИАН.

Согласно документу Кабмина, теперь минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия обязаны увеличиться на 14-19,41%, до 397,76 гривен за литр 100% спирта. В то же время цены на виски, ром и джин вырастут на 6,5-6,6% - до 799 гривен за литр 100% спирта. 

А минимальная стоимость коньяка и бренди станет выше на 12,3-29,1% и будет равна от 597,3 гривен до 692,6 гривен за литр 100% спирта в зависимости от количества звезд.

Отныне самая дешевая бутылка виноградного сухого вина объемом 0,7 литров обойдется украинцам в 37 гривен, в то время как крепленого - минимум 45 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 августа, Кабинет министров увеличил цену полулитровой бутылки на 10 гривен. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания правительства. Таким образом, оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочную продукцию повышаются на 19,4%. 

Теги материала: алкоголь, цена, Кабмин, повышение цен, водка, коньяк
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На международной выставке Россия представила украинское пиво как свое
Важное
На международной выставке Россия представила украинское пиво как свое  Фоторепортаж
Стало известно, сколько человек в Украине получили статус участника боевых действий
Важное
Стало известно, сколько человек в Украине получили статус участника боевых действий
Розенко предложил работодателям изменить график из-за аномальной жары
Важное
Розенко предложил работодателям изменить график из-за аномальной жары
В Австралии грабитель выпил и уснул в доме жертвы
Важное
В Австралии грабитель выпил и уснул в доме жертвы  Фоторепортаж
В честь Дня Независимости на Крещатике состоится военный парад
Важное
В честь Дня Независимости на Крещатике состоится военный парад
Что будет с ценами в июле: подорожают продукты, метро и коммуналка
Важное
Эксклюзив  Что будет с ценами в июле: подорожают продукты, метро и коммуналка

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика