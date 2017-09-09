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КГГА: На выходных в столице ограничат движение транспорта
09.09.2017 10:14

КГГА: На выходных в столице ограничат движение транспорта

На период выходных, с 9 по 10 сентября 2017 года, в Киеве будет запрещено движение всех видов транспорта на территории Контрактовой площади и прилегающих улицах. О перекрытии улиц сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 12:00 9 сентября до 22:00 10 сентября будет запрещено движение транспорта на Контрактовой площади и прилегающих к ней улицах: от перекрестка улиц Межигорской и Спасской до перекрестка улиц Петра Сагайдачного и Андреевской, а также на улице Григория Сковороды - от Контрактовой площади до пересечения с улицей Волошской", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что с 6:00 8 сентября до 12:00 9 сентября и с 22:00 10 сентября и до 18:00 11 сентября будет запрещено движение транспорта на территории Контрактовой площади на участке от улицы Ильинской до улицы Г.Сковороды, а также на улице Ильинской - на участке от Контрактовой площади до улицы Братской. Причинами ограничения движения на данных участках стали монтажные работы, которые проводятся для организации праздничного мероприятия.

В КГГА подчеркнули, что изменения также будут внесены в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которые курсируют по перекрытым улицам.

Движение ограничат в связи с проведением мероприятия "Фестиваль-открытие Украинской-немецкого года языков", в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации № 1033.

Как сообщал MIGnews.com.ua, движение транспортных средств на Контрактовой площади и нескольких прилегающих улицах в Киеве будет ограничено

Теги материала: перекрытие улиц, Киев, транспорт, ограничение, движение, КГГА
Новости СМИ2
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