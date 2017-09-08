Президент Украины поздравил жену с годовщиной

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко разместил фото с первой леди на своей странице в Facebook.

По данным источника, Петр и Марина Порошенко празднуют тридцать третью годовщину свадьбы.

Стоит отметить, что президент и подписал фото с женой так: "Твоя любовь - самое ценное в мире подарок".

Напомним, Петр и Марина Порошенко имеют четверых детей и уже даже двух внуков - Петра и Елизавету.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Марина Порошенко рассказала о любимом блюде своего мужа. А также Первая леди Украины заявила, что хочет ввести институт первой леди.