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Президент Украины поздравил жену с годовщиной
08.09.2017 20:03

Президент Украины поздравил жену с годовщиной  Фоторепортаж

В пятницу, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко разместил фото с первой леди на своей странице в Facebook.

По данным источника, Петр и Марина Порошенко празднуют тридцать третью годовщину свадьбы.

Стоит отметить, что президент и подписал фото с женой так: "Твоя любовь - самое ценное в мире подарок".

Напомним, Петр и Марина Порошенко имеют четверых детей и уже даже двух внуков - Петра и Елизавету.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Марина Порошенко рассказала о любимом блюде своего мужа. А также Первая леди Украины заявила, что хочет ввести институт первой леди.

Напомним, у жены сына президента Украины Петра Порошенко Юлии Порошенко есть российский паспорт.

Теги материала: Марина Порошенко, Петр Порошенко, годовщина, ФОТО
Новости СМИ2
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