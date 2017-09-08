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В сети появилось фото рака-отшельника, поселившийся в голове куклы,
08.09.2017 18:58

В сети появилось фото рака-отшельника, поселившийся в голове куклы,  Фоторепортаж

В среду, 6 сентября, в сети появилось фото уникального в природе явления - молодого кокосового рака-отшельника, который поселился в голове куклы, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что снимок, на котором снят рак-отшельник, поселившийся в голове куклы, был опубликован одним из пользователей сайта Imgur.

Фотография за два дня успела собрать более 400 тысяч просмотров.

По данным источника, раки-отшельники только в молодом возрасте обитают в раковинах моллюсков, позднее избавляясь от них и вырастая до 40 сантиметров в длину.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Великобритании, английском городе Саутенд, пятилетний мальчик, подняв крышку унитаза, нашел в нем питона длинной 91см. бщает ВВС. Семья срочно вызвала экспертов из местного магазина домашних животных, которые приехали и вытащили из туалета детеныша королевского питона.

Теги материала: снимок, кукла, членистоногие, ФОТО
Новости СМИ2
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