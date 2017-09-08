В сети появилось фото рака-отшельника, поселившийся в голове куклы,

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В среду, 6 сентября, в сети появилось фото уникального в природе явления - молодого кокосового рака-отшельника, который поселился в голове куклы, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что снимок, на котором снят рак-отшельник, поселившийся в голове куклы, был опубликован одним из пользователей сайта Imgur.

Фотография за два дня успела собрать более 400 тысяч просмотров.

По данным источника, раки-отшельники только в молодом возрасте обитают в раковинах моллюсков, позднее избавляясь от них и вырастая до 40 сантиметров в длину.