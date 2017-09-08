Рейтинги вечернего прайма NewsOne в 2,5 раза опередили все информационные телеканалы Украины

MIGnews.com.ua

Телеканал NewsOne в четверг вечером, 7 сентября в слоте с 20:00 до 23:00 вновь стал лидером вещания и держал внимание более половины части зрителя информационно-новостных телеканалов Украины. В частности, вечерний прайм посмотрело более 2 миллионов телезрителей!

В вечернем эфире в программе "Большой вечер. Последствия" - с ведущими Василием Головановым и Юлией Литвиненко - гостями в студии были Юлия Тимошенко (с 20:00) и Вадим Рабинович (с 21:00). С 22:00 гостем программы "Большое интервью" был Алексей Кучеренко.

В интервью с гостями поднимались волнующие украинцев темы, которые касаются текущих важных событий в стране: новый политический сезон, медицинская, пенсионная и образовательная реформы, действия Президента и события в парламенте Украины.

Во вечернем прайме 7 сентября NewsOne снова доказал лидерство среди информационно-новостных каналов и на этот раз обогнал конкурентов в 2,5 раза по всем целевым аудиториям Украины и Киева.

Программа "Большой вечер. Последствия" достигла максимальных показателей телесмотрения, о чем говорят цифры: доля - 3,52%, рейтинг - 1,28%.

"Большой вечер. Последствия" от 7 сентября возглавила топ рейтинговых программ среди информационных телеканалов по всем аудиториям Украины и Киева.

Эти показатели вывели NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов по Киеву: по аудитории 18+ (Киев) доля телесмотрения NEWSONE составила 2,86 %, рейтинг - 0,35%.

Также по результатам дневного телесмотрения NewsOne снова вошел в ТОП-10 общенациональных телеканалов Украины.

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; исследователь - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом NewsOne. Данные за 07.09.2017 Overnight, предоставлены по показателям rat%, shr%.

Напомним, что с сентября на NewsOne стартовал новый сезон. Рейтинги телеканала продолжают расти и подтверждать статус NewsOne как лидера информационного вещания. Об этом говорят также и цифры подписчиков на официальных ресурсах NewsOne в интернете.