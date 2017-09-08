Киевское метро планируют сделать доступней для инвалидов

MIGnews.com.ua

В пятницу, 8 сентября, в киевском метрополитене состоялась встреча о порядке перевозки пассажиров маломобильных групп населения.Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Стоит отметить, что участие в обсуждении приняли представители Национальной ассамблеи людей с инвалидностью, профильных общественных организаций, Департамента транспортной инфраструктуры и СМИ.

По данным источника, с 11 сентября начнутся тренинги тактичности для сотрудников во время предоставления сопровождения.

Кроме этого, приспособленными для людей с инвалидностью являются только 12 станций. Уже готовятся решения еще для 13-ти.

В частности, разрабатывается документация реконструкции станции "Святошин" с оборудованием ее лифтами. Метрополитен подчеркнул важность поддержки для решения бюрократических моментов.

Представители общественных организаций выразили готовность к сотрудничеству и постепенного внедрения европейских норм доступности в столичном транспорте.