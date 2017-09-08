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Пограничники призвали не пересекать пункт пропуска "Краковец" во время прибытия Саакашвили
08.09.2017 11:09

Пограничники призвали не пересекать пункт пропуска "Краковец" во время прибытия Саакашвили

Представители Государственной пограничной службы Украины посоветовали людям, планирующим пересекать границу с Польшей в пункте пропуска "Краковец", избирать другие маршруты движения с субботы, 9 сентября, по вторник, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Такие рекомендации связаны с возможным проведением массовых акций в воскресенье, 10 сентября, которые анонсировали отдельные политические партии и депутаты, около указанного пункта пропуска.

Также в Государственной пограничной службе Украины призвали участников массовых собраний придерживаться установленных законодательством норм и правил.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Польша намерена построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км. Такая мера необходима в рамках борьбы с африканской чумой свиней.

Теги материала: ГПСУ, граница, массовые акции, пункт пропуска
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