Хакеры похитили данные 143 млн клиентов американского бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй Equifax в Соединенных Штатах Америки заявило о том, что хакеры получили доступ к персональным данным 143 миллионов их клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
"Это несомненно разочаровывающее событие для нашей компании, которое бросает тень на нас и на то, что мы делаем", - заявил исполнительный директор компании Ричард Смит.
Представители бюро заявили, что работают с правоохранителями и наняло компанию, которая специализируется на кибербезопасности, для расследования.
Кибератака, которая происходила с середины мая по июль, может стать одной из самых масштабных в истории Соединенных Штатов Америки.
Согласно информации бюро, в основном хакерам удалось получить доступ к именам, номерам социального страхования, а в отдельных случаях - к номерам водительских удостоверений. Также они украли номера кредитных карт приблизительно 209 тысяч клиентов компании.
Помимо этого, хакеры получили доступ к личным данным ряда граждан Великобритании и Канады.
Как сообщал MIGnews.com.ua, выборы в Бундестаг, которые должны состояться 24 сентября этого года, защищены от внешних хакерских атак, однако социальные медиа до сих пор остаются опасными.