Стало известно, где находится похищенный в Беларуси сын украинского офицера Гриба

MIGnews.com.ua

Пропавший в августе в Беларуси сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб может находиться в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре, пишет Громадське .

По данным главы Департамента консульской службы Минситерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, парня задержали по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России (террористический акт, - ред.).

"Сегодня генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодар", - рассказал Кирилич.

При этом он подчеркнул, что задержали Гриба еще 25 августа.

Вместе с тем было отмечено, что в украинском внешнеполитическом ведомстве пытаются как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также привезти ему лекарства, в которых он нуждается (пос словам отца Павла у его сына инвалидность и он должен постоянно принимать лекарства).

Напомним, 28 августа украинский офицер Игорь Гриб заявил о похищении сына спецслужбами России в Беларуси. Силовик отмечал, что сотрудники ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провели задержание.