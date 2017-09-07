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Стало известно, где находится похищенный в Беларуси сын украинского офицера Гриба
07.09.2017 18:16

Стало известно, где находится похищенный в Беларуси сын украинского офицера Гриба

Пропавший в августе в Беларуси сын украинского офицера, 19-летний граждан Украины Павел Гриб может находиться в управлении Федеральной службы безопасности России в Краснодаре, пишет Громадське.

По данным главы Департамента консульской службы Минситерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, парня задержали по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России (террористический акт, - ред.).

"Сегодня генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодар", - рассказал Кирилич.

При этом он подчеркнул, что задержали Гриба еще 25 августа.

Вместе с тем было отмечено, что в украинском внешнеполитическом ведомстве пытаются как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также привезти ему лекарства, в которых он нуждается (пос словам отца Павла у его сына инвалидность и он должен постоянно принимать лекарства).

Напомним, 28 августа украинский офицер Игорь Гриб заявил о похищении сына спецслужбами России в Беларуси. Силовик отмечал, что сотрудники ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провели задержание.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский политзаключенный Станислав Клых в настоящее время находится в психиатрической больнице в Магнитогорске.

Теги материала: МИД Украины, офицер, сын, похищение, Краснодар, ФСБ
Новости СМИ2
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