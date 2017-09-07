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Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал виновного в аварии полицейского
07.09.2017 16:59

Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал виновного в аварии полицейского

Харьковский Червонозаводский районный суд принял решение арестовать сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, пишет Интерфакс-Украина.

"Червонозаводский райсуд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому в совершении ДТП по ул. Деревянко меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд оставил возможность подозреваемому выйти под залог в 80 тысяч грн", - говорится в сообщении.

При этом отсеется, что в прокуратуре просили суд назначить большую сумму залога.

"Мы требовали установить большую сумму залога. Решение о том, будем ли подавать апелляцию, будет принято после того, как получим определение суда на руки и изучим его", - заявили в прокуратуре.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудник правоохранительных органов Харькова стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого умерла девушка. По некоторым данным, за рулем BMW с европейскими номерами находился капрал полиции Михаил Коцегуб.

Теги материала: Харьков, ДТП
Новости СМИ2
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