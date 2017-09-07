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Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пошел в школу
07.09.2017 15:42

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пошел в школу  Фоторепортаж

Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Джордж впервые отправился в школу, передает Elle.

К классу мальчика сопровождал его отец, в то время как мать не смогла пойти с ним из-за плохого самочувствия на первых сроках беременности. Отмечается, что четырехлетний принц слегка волнуется и не совсем рад данному событию.

Директор школы Хелен Хаслем встретила принца и его ребенка около ворот Thomas's School, где Джордж пожал ей руку, после чего они вместе направились в класс. Одноклассникам маленького принца представят как Джорджа Кембриджа.

Кроме того, сообщается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон призвали представителей средств массовой информации уважать право их сына на частную жизнь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон, которая беременна третьим ребенком, в ходе конференции по вопросам психического здоровья, проходившей в Оксфорде.

Теги материала: Принц Уильям, Кейт Миддлтон, сын, школа, ребенок, фото
Новости СМИ2
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