Синоптики: В Украину возвращается лето

MIGnews.com.ua

В Украине с завтрашнего дня придет потепление и в некоторых областях температура будет поднимется к +24° - +27°, сообщает УНИАН .

По словам синоптиков, завтра начнет теплеть, а в южной части дневная температура воздуха составит курортные +24- +27 градусов

В большинстве областей +18... +23 градуса. И только на севере, Волыни и в Ровненской области сохранится прохладная погода, +17... +21 градус.

Кроме этого, небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье. В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня +18... +20 градусов.

На выходных в Украине потеплеет еще больше: температура достигнет +25 - +30 градусов.