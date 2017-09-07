Синоптики: В Украину возвращается лето

В Украине с завтрашнего дня придет потепление и в некоторых областях температура будет поднимется к +24° - +27°, сообщает УНИАН.
По словам синоптиков, завтра начнет теплеть, а в южной части дневная температура воздуха составит курортные +24- +27 градусов
В большинстве областей +18... +23 градуса. И только на севере, Волыни и в Ровненской области сохранится прохладная погода, +17... +21 градус.
Кроме этого, небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье. В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня +18... +20 градусов.
На выходных в Украине потеплеет еще больше: температура достигнет +25 - +30 градусов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в связи с тем, что погодные условия в Украине ухудшаются, ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, то управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды напомнило украинцам, как нужно себя вести, если усилится ветер.