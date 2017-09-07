На сцене конкурса "Мисс Украина" активистка Femen устроила обнаженный протест

MIGnews.com.ua

В среду, 6 сентября, на сцену престижного международного конкурса "Мисс Украина 2017", который проходил в Киеве во дворце "Украина", выбежала оголенная активистка Femen Анна Алляйн, сообщает Newsone .

Стоит отметить, что активистка забралась на сцену, где дефилировали участницы конкурса. На груди и спине у нее было написано "Sluts", то есть "Шлюхи".

По словам представителей Femen, эта акция должна наглядно показать настоящую суть происходящего на сцене и конкурса в целом.

"Украина - не бордель, а все конкурсы красоты - это подбор свежего "мяса" для министров, парламентариев и олигархов", - объяснили в движении.

Кроме этого один из охранников попытался снять Алляйн со сцены, но не удержался на ногах и полетел вместе с ней на зрителей. При этом ее просто выдворили из здания, но полицию не вызывали, чтобы избежать скандала.