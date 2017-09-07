В Украине выбрали самую красивую девушку страны

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В среду, 6 сентября, в Киеве во дворце "Украина" состоялся финал Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2017", победительницей которого стала 18-летняя Полина Ткач из Киева, сообщает Сегодня .

Главная красавица страны представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Мира", который пройдет в декабре в Пуэрто-Рико. Корону победительнице передала "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко.

Стоит отметить, что Полина Ткач учится в Национальном авиационном университете на специальности "Международный бизнес" и вместе с родителями и сестрой живет в Киеве.

Кроме этого две девушки стали обладательницами почетных званий: "Miss Ukraine International 2017" 24-летняя Чифа Ксения представит Украину на конкурсе "Miss International 2017" и пройдет под эгидой UNICEF в Японии, а "Miss Ukraine Earth 2017" 23-летняя Мироненко Диана отправится на Филиппины (конкурс пройдет под эгидой ООН), чтобы принять участие в конкурсе "Miss Earth 2017".