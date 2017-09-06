В Швейцарии создали уникальный вид шоколада

MIGnews.com.ua

Недавно в Швейцарии известный производитель шоколада Barry Callebaut создал новый вид популярного лакомства, использовав рубиновый какао-боб, сообщает Лига.нет.

По данным источника, новый вид лакомства назвали рубиновым из-за характерного красного оттенка,

Стоит отметить, что он является только четвертым видом шоколада.

Кроме этого, последний вид шоколада - белый - был создан еще в 1930-х годах.

По словам производителя, при изготовлении рубинового шоколада не используются ароматизаторы или красители.