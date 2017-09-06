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NEWSONE - это о тебе! Новый политический сезон 2017 с Головановым, Пиховшеком и Раимовым
06.09.2017 20:10

NEWSONE - это о тебе! Новый политический сезон 2017 с Головановым, Пиховшеком и Раимовым

С 4 сентября в Украине начался новый политический сезон и вместе с ним телеканал NEWSONE обновил сетку вещания и формат программ.

"NEWSONE - это о тебе" - это слоган, который несет в себе миссию информировать о происходящем в стране через призму жизни обычного гражданина Украины. Важные события, которые происходят в политической жизни, волнуют всех и каждого. Теперь новости предоставлены зрителю в более простом и доступном формате.

В пятницу, 8 сентября в 22:00 - премьера авторского проекта политтехнолога  Дмитрия Раимова: "Мы будем рассказывать о том, чего боятся политики, кто и что за какими спинами делает и кому это все выгодно".

Ежедневно по будням в 23:00 - новый проект - "Хронология дня" с Вячеславом Пиховшеком. В программе ведущий детально анализирует и разбирает именно те события, которые касаются рядового украинца, а также проводит параллель между фактами и следствиями.

Уже привычные для зрителя программы становятся более интерактивными - теперь, чтобы задать вопрос гостю в студии, не нужно тратить время на ожидание на линии, достаточно позвонить и надиктовать сообщение — оно моментально будет зачитано ведущим в студии. Такой формат выбран в  программах с высокой активностью зрителя в  эфире.

"Чтобы быть ближе к человеку по ту сторону экрана, для нас важно знать и понимать, чем он живет, о чем он думает и что его волнует. Именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы услышать мнение и вопрос каждого участника эфира. - исполнительный продюсер NEWSONE Василий Голованов.

Следите за эфиром и смотрите новые программы на NEWSONE.

Включайте телеканал NEWSONE ежедневно, потому что NEWSONE - это канал о Тебе! Делайте свои собственные выводы и пользуйтесь своими правами - правами гражданина Украины.

Теги материала: NewsOne, новый сезон
Новости СМИ2
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