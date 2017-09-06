Полиция провела обыски на телеканале ZIK по делу Дыминского

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных обысков пришли с обысками в офис информационного агентства и телеканала Zik во Львове, пишет Укринформ .

Данные о проведении следственных мероприятий подтвердили в PR-отделе канала.

"Причиной обысков являются якобы следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП с участием автомобиля, который принадлежит инвестору ZIKа Петру Дыминскому", - говорится в сообщении.

Кроме того адвокат Владислав Матяшук сообщил о том, что спецподразделение КОРД проводит обыск у охранника бизнесмена Андрея Борща. По словам правозащитника, обыск проводят по месту жительства охранника.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Петра Дыминского уже две недели нет в Украине.

"Сам Дыминский две недели назад покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся. Почему? Каждый может сделать свое предположение. У меня оно также есть. Пока его статус - это статус свидетеля. Но с каждым днем следователи Национальной полиции собирают все больше фактов и доказательств, которые могут привести к изменению процессуального статуса Петра Дыминского", - написал народный депутат Украины на своей странице в Facebook.