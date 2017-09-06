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Принц Уильям впервые прокомментировал новость о третьей беременности супруги
06.09.2017 17:49

Принц Уильям впервые прокомментировал новость о третьей беременности супруги

Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон, которая беременна третьим ребенком, в ходе конференции по вопросам психического здоровья, проходившей в Оксфорде, передает Elle.

Отмечается, что во время двух предыдущих беременностей в первом триместре герцогиня страдала от сильного токсикоза, из-за чего Кенсингтонский дворец отменил все ближайшие мероприятия с ее участием.

"Это чудесная новость, но нам нужно дать Кэтрин время, чтобы преодолеть этот непростой период, прежде чем начать праздновать. Она в порядке, хотя ее и мучает токсикоз. Сейчас мы все мало спим", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 4 сентября, стало известно, что в королевской семье Великобритании ожидается пополнение.

Теги материала: Великобритания, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, беременность
Новости СМИ2
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