Штаб АТО: Боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ

MIGnews.com.ua

В течение минувших суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по украинским позициям на подступах к Старогнатовка. Также сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия возле Гнутово и Широкино.

На донецком направлении оккупанты пять раз обстреливали опорные пункты из стрелкового оружия в районе Зайцево. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На луганском направлении сохранялся режим тишины.