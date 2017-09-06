Штаб АТО: Боевики 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ

В течение минувших суток российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.
На приморском направлении боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по украинским позициям на подступах к Старогнатовка. Также сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия возле Гнутово и Широкино.
На донецком направлении оккупанты пять раз обстреливали опорные пункты из стрелкового оружия в районе Зайцево. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.
На луганском направлении сохранялся режим тишины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Государственная пограничная служба Украины усилила контроль по всем участкам государственной границы перед совместными учениями российских и белорусских военных "Запад-2017".