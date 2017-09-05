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В Верховной Раде появилась выставка художественных работ сына Ивана Франко
05.09.2017 19:48

В Верховной Раде появилась выставка художественных работ сына Ивана Франко  Фоторепортаж

Открытие выставки под названием "Колесо истории Тараса Франко" прошло в кулуарах Верховной Рады Украины во вторник, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Международного фонда Ивана Франко, выступившего организатором экспозиции, на своей странице в Facebook.

Сын Тараса Ивановича - Роланд Франко рассказал, что представленные художественные работы до сих пор не были известны широкой публике.

"В нашей семье мало кто знал о художественном увлечении отца. Поэтому эти картины стали открытием и для меня", - подчеркнул он.

Директор Фонда Игорь Курус добавил, что благодаря выставке, в которой представлены 58 картин разных жанров, можно заглянуть в межвоенный период Украины и увидеть часть Украины в различных ракурсах глазами сына известного украинского поэта - "от юмористических сюжетов, городского пейзажа, портретов до социально-политических рефлексий автора".

Также проректор Львовской национальной академии искусств, кандидат искусствоведения Роман Яцив указал, что ранее малярные практики Тараса Франко не сопоставлялись с другими видами его деятельности.

"Экспонированная на выставке коллекция произведений Тараса Франко является значимой и неотъемлемой составляющей его интеллектуального портрета и существенно углубляет понимание гениальности Франко родословной в широком формате мировоззренческих идей и духовно-ценностной парадигмы", - заявил он.

Отмечается, что выставку, в открытии которой участвовали Зенон Франко из США, народные депутаты Украины Оксана Билозир и Олег Березюк, можно посетить до 15 сентября.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в столице Федеративной Республики Германия Берлине вечером в среду, 23 августа, открыли уникальную фотовыставку, которую посвятили Дню Независимости.

Теги материала: Киев, Франко, выставка, Верховная Рада, фото
Новости СМИ2
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