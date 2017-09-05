ГФС: С начала года в Украину ввезли почти 165 тысяч авто на иностранных номерах

В Украину в течение восьми месяцев ввезли 164 тысячи автомобилей на иностранной регистрации. Такое заявление сделали в Государственной фискальной службе Украины, пишет Радио Свобода.
С начала этого года в страну въехали 164 707 автомобилей на иностранных номерах, - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что в 2016 году в Украину ввезли 148 126 автомобилей с иностранной регистрацией в режиме временного ввоза и транзита. В 2015 году эта цифра достигала 97 566 авто, а в 2014 году - 78 тысяч машин.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины отклонил законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)", предполагающий легализацию временного ввоза нерастаможенных транспортных средств.