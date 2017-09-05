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NewsOne стал лидером среди информационных телеканалов Украины
05.09.2017 16:21

NewsOne стал лидером среди информационных телеканалов Украины

Рейтинги телеканала NewsOne продолжают демонстрировать уверенный рост. В частности, 4 сентября NewsOne стал лидером среди информационных телеканалов по всем целевым аудиториям Украины и Киева.

Согласно рейтинговым показателям:

  • по целевой аудитории 18+ (50К +) доля телепросмотров составила 1,86%, рейтинг - 0,28%;
  • по целевой аудитории 18+ (вся Украина) доля телепросмотров составила 1,28%, рейтинг - 0,19%;
  • по целевой аудитории 18+ (Киев) доля телепросмотров составила 3,18%, рейтинг - 0,40%.

 

Стоит отметить, что данные показатели вывели NewsOne на первую позицию среди информационных телеканалов Украины и позволили войти в ТОП-10 общенациональных телеканалов по аудитории 18+ (50К+).

Кроме того, начало нового сезона принесло рост показателей просмотров канала в интернете: ежедневная посещаемость сайта newsone.ua приближается к 200 000, а за август сайт посетили 4,5 миллиона раз (!).

Цифра подписчиков официальной страницы в Facebook уже преодолела рубеж в 60 000, а на канал в Youtube, где также доступна и трансляция эфира, подписалось более 70 000 пользователей.

Все эти цифры указывают на то, что количество поклонников контента телеканала стремительно растет. А главное, что NewsOne как телеканал, который транслируется через спутник, в кабельных сетях и в интернете, обгоняет по рейтингам телеканалы, имеющие также и эфирные лицензии.

"Совместная работа команды приводит к улучшению качества контента и влияет на лояльность аудитории. Мы также прилагаем усилия к продвижению телеканала в социальных сетях и в интернете, поэтому показатели просмотра телеканала увеличиваются не только среди зрителей традиционного телевидения, но и среди пользователей интернета", - рассказала генеральный директор телеканала Елена Рудик.

Напомним, 4 сентября на телеканале NewsOne стартовал новый сезон! В новых и уже существующих программах был изменен формат подачи информации, который ориентирован непосредственно на обычного украинца. Обновленные программы будут помогать телезрителю легче ориентироваться в политической и экономической жизни страны.

Теги материала: NewsOne, телеканал, рейтинг, лидер
Новости СМИ2
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