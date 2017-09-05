Директор школы запретила поздравить сына погибшего героя АТО с 1 сентября

MIGnews.com.ua

Директор школы, расположенной в селе Морозовка Киевской области, запретила военнослужащим поздравить с 1 сентября ребенка, отец которого погиб в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Всего в семье Поповичей было два сына, их отец ушел на фронт, когда они были еще маленькими. Мужчина служил гранатометчиком в составе 40-ой бригады тактической авиации, погиб 22 января 2015 года на блокпосту Хургада во время защиты Донецкого аэропорта.

Из-за этого школе в Морозовке, где родился и вырос герой, решили присвоить имя Дениса Поповича. Уже в этом году его старшего сына Илью пришел поздравить и вручить небольшие подарки военный комиссар, но директор школы Виктория Чихман запретила ему выступить перед всеми детьми на официальном мероприятии. Она аргументировала свое решение тем, что другие школьники позавидуют такому вниманию и подаркам. В связи с этим комиссар разговаривал с мальчиком за углом школы, где остальные дети этого не могли увидеть.

"В результате белокурый мальчик, которого уже никогда не поднимет высоко-высоко над всеми смелый и улыбающийся папа, тихо и печально слушал слова благодарности полковника Александра Лысенко за углом школы, подальше от людских глаз. "Чтобы никто не завидовал". Я хочу, чтобы эта "директор", а заодно ее завуч и остальные представители педагогического коллектива, у которых ни у одного не хватило совести и зова сердца наставника защитить сироту, ни у одного не стало педагогического понимания и таланта самим поблагодарить Илью за подвиг его отца и рассказать детям, какой это высокий чин - отдать жизнь за родную землю", - написал Голобуцкий.