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В полиции заявили о дележке "ворами в законе" сфер влияния в Одессе
05.09.2017 15:26

В полиции заявили о дележке "ворами в законе" сфер влияния в Одессе

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что "воры в законе" пытаются разделить сферы влияния в Одессе, пишет Интерфакс-Украина.

По словам правоохранителя, полицейские делают все возможное, чтобы помешать этим людям руководить криминогенной ситуацией в городе и области.

"Сегодня на ситуацию в городе пытаются влиять три человека: Омар Бекаев, Миндия Горадзе и Антимос Кухилава. Первые двое вообще не оказывают какого-либо существенного влияния. А гражданин Кухилава периодически приезжает и пытается влиять тут на месте, подчеркиваю, пытается. Но мы ему не даем", - отметил Головин.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время ряд украинских правоохранительных ведомств занимается вопросом выдворения из Украины Кухилавы.

Также Головин отметил, что правоохранителя тщательно следят на подобными личностями, в том числе за теми, кто находится в местах лишения свободы.

"Каждым занимаемся, что называется, индивидуально. Как только кто-то из них оступится, мы сразу примем меры", - сообщил Головин.

Кроме того, по словам Головина, между тремя "ворами в законе" происходит борьба за передел сфер влияния. "А что касается передела. Я больше переживаю из-за Бекаева, Горадзе и Кухилавы. Криминальные разборки между ними продолжаются. И мы не должны допустить, чтобы этот передел зон влияния и конфликт закончился стрельбой или повлиял на безопасность людей", - заявил правоохранитель.

 

Теги материала: Одесса, Национальная полиция, вор в законе, передел, влияние
Новости СМИ2
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