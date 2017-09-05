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Марк Цукерберг опубликовал фото новорожденной дочери, сообщив о своем абсолютном счастье
05.09.2017 14:17

Марк Цукерберг опубликовал фото новорожденной дочери, сообщив о своем абсолютном счастье

Основатель самой популярной в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг - стал отцом во второй раз, и временно, даже основанный им Facebook отошел на второй план.

Новоиспеченный папа решил отложить дела на потом и все свое время посвятить семьи. Одним из трогательных моментов отцовства Цукерберг поделился с подписчиками: на своей странице он выложил фото с новорожденной Августой, подписав его: "Объятия ребенка - лучшая вещь в мире". Снимок всего за 12 часов собрало почти 900 тысяч лайков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, у основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан родилась дочь, которую назвали Август. Об этом сам Цукерберг сообщил в соцсети, присоединив к посту письмо-приветствие новорожденной.

Теги материала: Цукерберг, дочь, фото, семья
Новости СМИ2
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