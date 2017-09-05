Около 1800 полицейских охраняют порядок в Киеве 5-8 сентября

MIGnews.com.ua

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в течение 5-8 сентября 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что с целью обеспечения надлежащего правопорядка в правительственном квартале, где запланированы мероприятия с массовым участием граждан полицейские усилят меры безопасности.

"Полиция Киева усилит меры безопасности в правительственном квартале. Всего в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы дополнительно будут следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники правоохранительных органов задержали на железнодорожном вокзале в Киеве пять своих коллег, которые систематически грабили людей.

Также правоохранители "крышевали" карманников, а похищенные средства делили между собой.