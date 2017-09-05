В оккупированном Крыму начались военные учения

MIGnews.com.ua

Военные учения стартовали в Южном военном округе России, пишет Deutsche Welle .

По полученным данным, учения будут проходить на 19-ти полигонах, в том числе и в оккупированном Крыму.

Обучение российских ракетных войск и артиллерии состоится на 19-ти полигонах Южного военного округа РФ, в частности, в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, оккупированном Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обучение артиллеристов будет проходить весь следующий месяц. Также военные освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

"Особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров", - говорится в сообщении.