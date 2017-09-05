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В оккупированном Крыму начались военные учения
05.09.2017 11:34

В оккупированном Крыму начались военные учения

Военные учения стартовали в Южном военном округе России, пишет Deutsche Welle.

По полученным данным, учения будут проходить на 19-ти полигонах, в том числе и в оккупированном Крыму.

Обучение российских ракетных войск и артиллерии состоится на 19-ти полигонах Южного военного округа РФ, в частности, в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, оккупированном Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обучение артиллеристов будет проходить весь следующий месяц. Также военные освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

"Особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что в южных регионах России и в Крыму в полную боевую готовность привели авиацию и ПВО.

Теги материала: Россия, Крым, военные учения
Новости СМИ2
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