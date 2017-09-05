Гройсман рассказал о 50 законопроектах, которые сделают изменения "необратимыми"

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне начала пленарных заседаний Верховной Рады сообщил, что украинское правительство разработало 50 законопроектов, которые позволят изменить положение дел в государстве и сделать эти изменения необратимыми, сообщает пресс-служба правительства.

"Нам нужно решить ряд проблем в государстве... Мы очень близко подошли к реформе образования, к новой пенсионной системе и системе здравоохранения. Мы также говорим о законах для бизнеса... Нам нужно создавать, а не разрушать. И 50 законопроектов (разработанные правительством) сделают изменения необратимыми", - рассказал он.

Глава правительства подчеркнул, что в сфере образования речь идет о новых принципах обучения - от детского сада до высшей школы. При этом особое внимание - поддержке престижа труда учителя путем повышения зарплат.

"Реальная зарплата учителя выросла. В следующем году - очередное повышение зарплат. Мы также говорим о модернизации школ и предусматриваем 1 млрд на переоснащение 1-4 классов", - заявил Гройсман.

Гройсман также утверждает, что в основе пенсионной реформы лежит справедливость, принятие которой предусматривает повышение пенсий для 9 млн пенсионеров уже в октябре.

"А что будет, если не проголосуют? Если не проголосуют, например, за реформу здравоохранения, будет то, что мы уже имеем. Давайте объединимся. Я беру на себя ответственность. Принимаем решения... Отсутствие решений и ответственности - это преступление... Изменения надо начать сейчас, и не откладывать их на потом", - резюмировал он.