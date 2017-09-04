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Луценко рассказал, что грозит виновному за уничтожение "икон революции"
04.09.2017 19:58

Луценко рассказал, что грозит виновному за уничтожение "икон революции"

За граффити, которые были уничтожены в столице Украины по улице Грушевского, 4 виновному может грозить условное лишения свободы сроком на три года. О соответствующем факте заявил во время пресс-конференции Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Граффити, которые были нанесены на магазине на ул. Грушевского охраняются законом", - сказал Генпрокурор Украины.

Луценко заверил, что граффити, по решению Министерства культуры Украины, были отнесены к историческим памятникам местного значения.

"Это означает, что их повреждения или ликвидация преследуется законом, соответствующая статья Уголовного кодекса, предусматривающая штраф до условного срока до 3 лет", - объяснил Юрий Луценко и рассказал, что в текущее время следствие занимается установлением личности человека, который уничтожил памятные граффити.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году. 

Позже стало известно, что За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Революции Достоинства, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства. О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины. вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Теги материала: граффити, Революция Достоинства, Майдан, Евромайдан, Юрий Луценко
Новости СМИ2
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