Луценко рассказал, что грозит виновному за уничтожение "икон революции"

За граффити, которые были уничтожены в столице Украины по улице Грушевского, 4 виновному может грозить условное лишения свободы сроком на три года. О соответствующем факте заявил во время пресс-конференции Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Граффити, которые были нанесены на магазине на ул. Грушевского охраняются законом", - сказал Генпрокурор Украины.
Луценко заверил, что граффити, по решению Министерства культуры Украины, были отнесены к историческим памятникам местного значения.
"Это означает, что их повреждения или ликвидация преследуется законом, соответствующая статья Уголовного кодекса, предусматривающая штраф до условного срока до 3 лет", - объяснил Юрий Луценко и рассказал, что в текущее время следствие занимается установлением личности человека, который уничтожил памятные граффити.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити, изображенные во время Революции достоинства в 2014 году.
Позже стало известно, что За уничтожение граффити, которые были нанесены на фасад во время Революции Достоинства, грозит уголовная ответственность, так как они входили в экспозицию Музея Революции Достоинства. О соответствующем факте сообщил бывший глава Министерства культуры Украины. вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.