Луценко рассказал, что грозит виновному за уничтожение "икон революции"

MIGnews.com.ua

За граффити, которые были уничтожены в столице Украины по улице Грушевского, 4 виновному может грозить условное лишения свободы сроком на три года. О соответствующем факте заявил во время пресс-конференции Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Граффити, которые были нанесены на магазине на ул. Грушевского охраняются законом", - сказал Генпрокурор Украины.

Луценко заверил, что граффити, по решению Министерства культуры Украины, были отнесены к историческим памятникам местного значения.

"Это означает, что их повреждения или ликвидация преследуется законом, соответствующая статья Уголовного кодекса, предусматривающая штраф до условного срока до 3 лет", - объяснил Юрий Луценко и рассказал, что в текущее время следствие занимается установлением личности человека, который уничтожил памятные граффити.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с фасада магазина элитной мебели , который размещен по адресу улица Грушевского, 4 в Киеве, были стерты известные патриотические граффити , изображенные во время Революции достоинства в 2014 году.