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"Укрзализныця" представила новые вагоны отечественного производства. ФОТО
04.09.2017 18:48

"Укрзализныця" представила новые вагоны отечественного производства. ФОТО  Фоторепортаж

В понедельник, 4 сентября, три новых вагона, изготовленные в Украине, выехали в свои первые железнодорожные рейсы. О соответствующем факте сообщила пресс-служба публичного акционерного общества "Укрзализныця" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что в новейших украинских вагонах появился современный кофейный аппарат., в котором пассажирам предлагается многообразие напитков. Так, за 2017 год пассажирский парк пополнят 27 новых классических вагонов купе и одиннадцать СВ.

По одному новому вагону будут включены в состав поезда № 81/82  сообщением Киев - Ужгород (вагон № 10), № 49/50 Киев -Трускавец (вагон № 7), № 11/12 Киев - Новоалексеевка (вагон № 10).

Кроме того, пассажирский вагон производства Крюковского вагоностроительного завода может перевезти 40 пассажиров со скоростью движения до 160 км/час, а также приспособлен к использованию на электрифицированных и неэлектрифицированных железных дорогах. В новых вагонах появились климатические системы и два вакуумные туалеты замкнутого типа.

Также усовершенствована работа системы отопления в автоматическом режиме. Установлены более мощные электрические преобразователи для микроволновой печи.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2018 году "Укрзализныця" запустит новую паромную линию. Омелян также рассказал, что уже год назад была утверждена концепция Украины и Грузии о создании совместного предприятия.

Теги материала: Укрзализниця, поезд, вагон, новинка, Владимир Омелян
Новости СМИ2
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