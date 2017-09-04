Ребенок нашел в унитазе метрового редкого питона

MIGnews.com.ua

В Великобритании, английском городе Саутенд, пятилетний мальчик, подняв крышку унитаза, нашел в нем питона длинной 91 сантиметр, сообщает ВВС .

Семья срочно вызвала экспертов из местного магазина домашних животных, которые приехали и вытащили из туалета детеныша королевского питона, достигшего в длину почти метра. При этом мама ребенка, Лора Коуэлл, отметила, что последние несколько дней с унитазом были проблемы, так как вода плохо смывалась, и никто не мог понять, что произошло.

"Он был очень напуган и весь трясся", - вспоминает хозяйка дома момент, когда сын обнаружил змею.

Помог извлечь змею сотрудник магазина Роб Елдем, за свою жизнь спасающий множество змей. Но, по его словам, ему спасать змей из унитаза ему пришлось впервые.

Он утверждает, что питон находился в трубах не так уж долго, так как его состояние - нормальное, он практически здоров, за исключением нескольких ран, которые, вероятно, возникли из-за отбеливателя в трубах. При этом Елдем предположил, что змея могла сбежать от соседей через канализацию. Теперь змею планируют отдать более ответственным владельцам, которые не допустят попадания любимца в унитаз.