На Прикарпатье из-за сильнейших ливней дороги превратились в реки

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 3 сентября, на территории Ивано-Франковска был сильный проливной дождь, из-за которого за три часа вода поднялась на 1,5 метра, были подтоплены несколько частных домов, а также помещения магазинов, сообщает ТСН.

Сообщается, что, по состоянию на понедельник, 4 сентября, вода в городе немного отступила, однако ближе к обеду опять начал идти дождь. По словам синоптиков, сегодня осадков должно быть значительно меньше, ведь за три часа в воскресенье выпала трехнедельная норма воды.

Наиболее сильно от стихии пострадал центр города, ливневая канализация не смогла справиться с огромным количеством воды, поэтому городские дороги стали похожи на реки.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб за вчерашний день откачали воду из подвалов полсотни затопленных домов, а также вытащили из рек на дорогах несколько десятков автомобилей. В текущий момент на территории города в нерабочем состоянии находятся несколько десятков светофоров, возникли проблемы с маршрутками и троллейбусами.