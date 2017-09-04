В Букингемском дворце подтвердили беременность Кейт Миддлтон

MIGnews.com.ua

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в королевской семье Великобритании ожидается пополнение, сообщает vogue .

Стоит отметить, что слухи о том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка, официально подтвердили в Букингемском дворце.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже есть двое детей: Джордж Александр Луи, принц Кембриджский и принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская.