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В Букингемском дворце подтвердили беременность Кейт Миддлтон
04.09.2017 13:58

В Букингемском дворце подтвердили беременность Кейт Миддлтон

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в королевской семье Великобритании ожидается пополнение, сообщает vogue.

Стоит отметить, что слухи о том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка, официально подтвердили в Букингемском дворце.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже есть двое детей: Джордж Александр Луи, принц Кембриджский и принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на фоне волны слухов о беременности Кейт Миддлтон букмекеры начали принимать ставки на пол и имя третьего ребенка. Известно, что фаворитом является мальчик с именами Артур и Генри, а популярные имена для девочки - Алиса и Виктория, однако вероятность рождения принцессы мала.

Теги материала: беременность, королевская семья, Великобритания
Новости СМИ2
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