В Букингемском дворце подтвердили беременность Кейт Миддлтон

В понедельник, 4 сентября, стало известно, что в королевской семье Великобритании ожидается пополнение, сообщает vogue.
Стоит отметить, что слухи о том, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка, официально подтвердили в Букингемском дворце.
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже есть двое детей: Джордж Александр Луи, принц Кембриджский и принцесса Шарлотта Елизавета Диана Кембриджская.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на фоне волны слухов о беременности Кейт Миддлтон букмекеры начали принимать ставки на пол и имя третьего ребенка. Известно, что фаворитом является мальчик с именами Артур и Генри, а популярные имена для девочки - Алиса и Виктория, однако вероятность рождения принцессы мала.